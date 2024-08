Los servicios de publicidad de Markit Digital de S&P Global (Markit Digital Advertising) ofrecen soluciones de publicación de anuncios y optimización de marketing para el sector de servicios financieros. Los servicios de publicidad de Markit Digital nunca recopilan información de cuentas financieras ni ninguna Información Personal que lo identifique directamente con fines publicitarios.

En algunas circunstancias, Markit Digital recopila información para su uso en anuncios personalizados que se muestran en el mismo navegador. Markit Digital es miembro de la NAI (Network Advertising Initiative) y la IAB (Internet Advertising Bureau) y cumple con el código de conducta de la NAI y los requisitos de la IAB.

Recopilación y Uso de Información Personal

Los anuncios servidos desde nuestro dominio publicitario, ad.wsod.com, no recopilan Información Personal de Identificación Directa.

Recopilación, Uso y Divulgación de Información No Personal

Aunque los anuncios servidos desde ad.wsod.com no recopilan información que pueda identificar directamente a un individuo, el sistema sí recopila información que incluye la hora y la fecha de un anuncio publicado, el tipo de navegador y sistema operativo utilizados, la dirección IP del visitante y la URL visitada. Editores, anunciantes o terceros pueden proporcionar información adicional. Esta información no se utiliza para identificar a nadie personalmente; se utiliza para informes analíticos agregados, para ofrecer una experiencia publicitaria personalizada y para fines de administración y diagnóstico del sitio.

Esta información puede compartirse con clientes publicitarios o sus socios comerciales bajo su dirección.

Recopilación de Información No Personal en Dispositivos Móviles

Markit Digital puede recibir información no personal, como información del dispositivo e identificación de cookies de fuentes de terceros, incluidos Apple IDFA, Google AdID y Android ID.

Uso de Cookies.

Los anuncios servidos desde ad.wsod.com establecen y utilizan cookies y almacenamiento local, cuando corresponda. El servidor de anuncios utiliza cookies/almacenamiento local para evitar búsquedas adicionales en la base de datos, pero no utiliza ningún otro sistema para identificar de forma persistente a los usuarios entre visitas y visualizaciones. Las cookies y todos los datos recopilados desde ad.wsod.com son específicos del anunciante y no se comparten entre varios anunciantes, que también pueden publicar anuncios desde el dominio. Los datos de un anunciante pertenecen a ese anunciante, ya que el sistema utilizado para publicar anuncios de ad.wsod.com simplemente recopila y almacena temporalmente esos datos para publicidad personalizada.

Las cookies de atribución de los servicios de publicidad de Markit Digital caducan 30 días después del último evento de atribución del usuario. Las cookies de seguimiento caducan después de 60 días; después de ese tiempo, una cookie de seguimiento ya no es válida y se crea una nueva. La configuración de exclusión voluntaria de cualquier cookie, junto con los segmentos asignados, caduca después de cinco años (menos los días intermedios de año bisiesto).

Retención de Datos

Markit Digital conserva la información no identificable de los usuario recopilada por nuestro sistema de publicidad durante un máximo de 2 años, tanto en forma agregada como no agregada.

Información Relativa a los Niños

Nuestros productos y servicios están diseñados para mayores de 13 años. No recopilamos a sabiendas información de personas menores de 13 años. Si nos enteramos de que hemos recibido información de una persona menor de 13 años, haremos todos los esfuerzos razonables para eliminar esa información de nuestros registros.

Exclusión de la Publicidad Personalizada (TA)

La Publicidad personalizada (TA, por sus siglas en inglés), también conocida como Publicidad basada en Intereses (IBA, por sus siglas en inglés) o Publicidad de Conducta en línea (OBA, por sus siglas en inglés), es el proceso de dirigir anuncios específicos a cada usuario individual, en función del historial de navegación. Si opta por no recibir Publicidad personalizada de nuestro servicio utilizando las herramientas a continuación, las cookies y cualquier almacenamiento local que utilicemos para contener esta información van a ser borrada y se cambiarán a un marcador de posición que indicará que ha optado por no participar. Si elimina la cookie de marcador de posición o el código almacenado localmente, borra todas las cookies o el almacenamiento local, o restablece o reinstala su navegador, deberá volver a excluirse. Las cookies y los datos de almacenamiento local son específicos del navegador y del dispositivo, por lo que deberá optar por no participar en cada navegador y computadora/dispositivo, si usa regularmente más de uno. Después de darse de baja, es posible que continúe viendo nuestra publicidad digital, pero ya no estará dirigida a usted en función de su historial de navegación. La exclusión voluntaria no necesariamente elimina o reemplaza todas las cookies o el almacenamiento local de nuestro dominio; pueden quedar algunas que se utilizan para informes agregados sobre el rendimiento de los anuncios que servimos.

Exclusión voluntaria del Consumidor

La Iniciativa de Publicidad en Red (NAI, por sus siglas en inglés) proporciona información para ayudarlo a obtener más información sobre la publicidad en línea, así como un servicio para ayudarlo a optar por no recibir publicidad basada en intereses de muchas organizaciones. Markit Digital no vende información personal según lo define la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). Sin embargo, Markit Digital sigue participando en servicios que permiten a todos los visitantes del sitio controlar el uso de la publicidad basada en Intereses. Visite privacyrights.info para obtener más información sobre la CCPA y cómo puede optar por no participar en el uso de sus datos por parte de otras organizaciones. Al seleccionar la opción de exclusión voluntaria a continuación, Markit Digital respetará sus opciones para este navegador, y se reflejarán aquí hasta que borre las cookies de este navegador.

Darse de Baja en Su Dispositivo Móvil

Para obtener información sobre cómo Excluirse en Dispositivos móviles, visite https://www.networkadvertising.org/mobile-choice.

Asociaciones de la Industria y Cumplimiento

Markit Digital participa en el programa de Autorregulación de Publicidad Conductual en línea de Interactive Advertising Bureau.

Markit Digital se adhiere al Código de Conducta de Network Advertising Initiative y se revisa anualmente para verificar su cumplimiento.

Markit Digital se adhiere a los Principios de Autorregulación de la Alianza de Publicidad Digital para la Publicidad Conductual en Línea.