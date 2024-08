Unsere Rechtsgrundlage für die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten hängt von den betreffenden personenbezogenen Daten, dem Kontext ihrer Erfassung sowie den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften ab.

In der Regel erheben wir personenbezogene Daten von Ihnen nur, wenn wir über Ihr Einverständnis dazu verfügen; wenn wir die personenbezogenen Daten benötigen, um einen Vertrag mit Ihnen (z. B. Ihr Abonnement für eines unserer Produkte) zu erfüllen – sofern dies von den einschlägigen Datenschutzgesetzen erlaubt ist; oder in einigen Rechtsräumen wie dem Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“), wenn die Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse liegt und dies Ihren Datenschutzinteressen oder Grundrechten und -freiheiten nicht zuwiderläuft bzw. wenn die Verarbeitung in anderer Weise in Übereinstimmung mit geltendem Recht erfolgt. In manchen Fällen sind wir möglicherweise auch gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erfassen.

Wenn wir Sie um die Angabe personenbezogener Daten bitten, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen oder einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen, informieren wir Sie darüber, ob die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtend ist, sowie über die möglichen Folgen für den Fall, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen.

Wenn wir Ihnen Marketing- oder Werbemails zu unseren Dienstleistungen von unseren verschiedenen Geschäftsbereichen und Gesellschaften senden, geschieht dies auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, wenn dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (oder denen eines Dritten) erfassen und verwenden, besteht dieses Interesse im Allgemeinen entweder darin, Ihnen unsere Dienstleistungen bereitzustellen, oder in unserem berechtigten geschäftlichen Interesse (z. B. bei der Beantwortung Ihrer Anfragen, der Verbesserung unserer Dienstleistungen, zur Zahlungsabwicklung, wenn wir Sie auf neue Produktmerkmale oder neue Veröffentlichungen hinweisen, zu Schulungszwecken, wenn wir Sie über Produktwartungen informieren oder Marketingaktivitäten durchführen). Die Rechtsgrundlage, auf der wir uns hinsichtlich personenbezogener Daten in unseren Produkten stützen, finden Sie unter „In welcher Weise werden meine personenbezogenen Daten von S&P Global in Produkten verwendet?“ weiter unten.