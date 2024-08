As categorias de informações pessoais listadas na seção acima, "Quais informações pessoais a S&P Global coleta e por quê" podem ser divulgadas para as seguinte categorias de destinatários:

Nossas companhias do grupo e nossas joint-venture, onde aplicável, provedores de serviço que incluem sem limitação, conselheiros ou consultores profissionais, tais como advogados, banqueiros, auditores, contadores e seguradoras que fornecem serviços de consultoria, jurídicos, bancários, auditoria, serviços de contabilidade ou seguro, instituições financeiras que nos financiam,, auditores externos, fornecedores de conteúdo de produto, sócios de negócio e qualquer organização que planeje seu acesso aos nossos produtos ou serviços (caso não seja você).

Compartilhamos informações pessoais com as partes autorizadas mencionadas para fins consistentes com os descritos nesta Política ou notificados a você quando suas informações pessoais são coletadas. Por exemplo, podemos compartilhar suas informações pessoais com a organização que providencia seu acesso aos nossos produtos ou serviços para atender às obrigações contratuais dela e fornecer nossos produtos, serviços, suporte e treinamento para ela. Podemos compartilhar suas informações pessoais com nossos provedores de serviço e parceiros comerciais com a finalidade de operar nossos negócios, honrando uma solicitação que você fez através dos produtos ou serviços, entregando, melhorando e personalizando nossos produtos ou Serviços, enviando o marketing e as comunicações relacionados ao nosso negócio, processamento de pagamento, bem como para outra finalidade legítima permitida pela lei aplicável ou com seu consentimento. Podemos compartilhar as informações de contato que você fornece ao se inscrever em um evento e compartilhar listas de participantes do evento em nossas divisões da S&P Global e com nossos webinars e parceiros de conferência, para garantir que suas informações de contato estejam atualizadas e para administrar, proteger, buscar feedback e promover nossos eventos.

Para obter uma lista das nossas empresas do grupo atual e empresas relacionadas, consulte nossos arquivos mais recentes aqui. Uma lista das categorias de nossos provedores de serviços, provedores de conteúdo e parceiros de negócios está disponível aqui. Para obter informações sobre a divulgação das categorias enumeradas da Califórnia, consulte a seção de jurisdição abaixo:

Além dos propósitos descritos nesta Política, as informações pessoais utilizadas por nossos provedores de serviço podem estar sujeitas aos seus termos de uso e às políticas de privacidade, os quais, se necessário, serão fornecidos a você. Reveja os termos de uso e as políticas de privacidade aplicáveis do provedor de serviço para compreender melhor como eles gerenciam suas informações pessoais.

Seu empregador

Podemos fornecer informações pessoais ao seu empregador com a finalidade de cumprir e reiterar nosso contrato com eles, informá-los sobre o uso do Serviço por parte de determinadas categorias de usuários, bem como para fins de precificação.

Autoridades legislativas competentes, agências reguladoras e governamentais, tribunais ou outros terceiros.

Podemos fornecer informações pessoais a qualquer órgão competente pela aplicação da lei, órgão regulador, agência governamental, tribunal ou a terceiro de acordo com a lei e regulamentação aplicáveis quando acreditarmos que a divulgação seja necessária (i) como uma questão de lei ou regulamentação aplicáveis, (ii) para proteção contra fraude ou para fins de gerenciamento de risco, (iii) para cooperação com agências relevantes para investigação e prevenção de crimes, tais como negociação com informações privilegiadas, (iv) para o exercício, estabelecimento ou a defesa de nossos direitos legais, (v) para proteção de seus interesses vitais ou de qualquer outra pessoa, ou (vi) para proteção de nossos interesses, direitos, segurança ou propriedade, ou de terceiros.

A S&P Global é regulamentada por várias agências federais e estaduais, autoridades e órgãos reguladores semelhantes internacionalmente e, no curso normal dos negócios, tanto nos Estados Unidos da América quanto no exterior, é objeto de procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos. Portanto, podemos divulgar suas informações para cumprir uma ordem judicial, intimação do governo ou outro processo legal ou regulatório, por vezes, sem avisá-lo previamente.

Nossos arquivos na SEC estabelecem isso mais detalhadamente e estão disponíveis aqui.

Possíveis Compradores

Podemos fornecer informações pessoais a potencial comprador ou alvo (e a terceiros ou nossos agentes e consultores) ligados por qualquer proposta de venda, compra, fusão, transferência, aquisição, ou evento de liquidação ou similar, total ou parcial, de nosso negócio. Se tal mudança acontecer em nosso negócio, o comprador ou alvo usará suas informações pessoais da mesma forma que estabelecido nesta Política ou irá informá-lo sobre como usará suas informações pessoais conforme exigido pela lei aplicável.

Outros terceiros

As informações pessoais que você divulgar em painéis de mensagens, áreas de bate-papo ou páginas de mídia social ou em mensagens diretas a outros usuários dessas plataformas podem ser coletadas e utilizadas por terceiros para contatá-lo, enviar mensagens não solicitadas ou para outros fins sem nosso conhecimento ou controle. Os fóruns de mídia social e as salas de bate-papo não operadas por nós podem conter regras e condições adicionais. Não somos responsáveis pelas informações pessoais ou qualquer outra informação que você decida enviar a esses fóruns que não são controlados por nós.

Os Serviços podem oferecer a você a capacidade de compartilhar informações pessoais por meio de um site de rede social (por exemplo, Facebook, Twitter) usando ferramentas integradas (por exemplo, botão “Curtir” do Facebook ou botão “Tweet” do Twitter). O uso de tais ferramentas integradas permite que você compartilhe informações pessoais sobre você com outras pessoas ou com o público, dependendo das configurações que você estabeleceu com esse site de rede social. Para obter mais informações sobre a finalidade e o escopo da coleta e uso de dados em conexão com tais sites de rede social ou ferramentas integradas de um site, visite as políticas de privacidade das entidades que fornecem esses sites de rede social.

Recomendamos que você tome cuidado ao divulgar publicamente suas informações pessoais.

Podemos pedir sua permissão para compartilharmos suas informações com terceiros não filiados que não estejam descritos em nenhum outro lugar nesta Política.

Para obter mais informações sobre como e por que divulgamos as informações pessoais que aparecem em nossos produtos, consulte “Como a S&P Global usa informações pessoais nos produtos?” abaixo.