Dernière mise à jour en vigueur : Mars 2024



S&P Global Inc. et ses sociétés affiliées (collectivement ou individuellement appelées, le cas échéant, « S&P Global », « nous », « notre », « nos ») respectent votre droit à la confidentialité. La présente Politique générale de confidentialité de l’entreprise (la « Politique ») explique qui nous sommes, comment nous collectons, partageons et utilisons les informations personnelles vous concernant et comment vous pouvez exercer vos droits en matière de confidentialité. La présente Politique s'applique aux interactions que nous avons avec vous par l'intermédiaire de nos sites Internet, de nos applications et d'autres produits et services, y compris les événements, lorsque vous nous contactez d'une autre manière et lorsque nous affichons ou établissons un lien vers la présente Politique (« Services ») ou dans le cadre de la réception de produits ou de services de votre part ou de celle de votre employeur.

Veuillez noter que certains droits et obligations en matière de protection de la vie privée peuvent différer dans certains endroits en fonction des lois locales applicables en matière de protection des données. Nous avons inclus, dans la présente Politique, des informations supplémentaires concernant certaines juridictions.

Les tiers qui établissent des liens depuis ou vers nos Services, ou auprès desquels nous recueillons des informations personnelles, peuvent avoir leurs propres politiques et pratiques en matière de confidentialité. La présente Politique ne s'applique pas aux sites ou applications proposés par d'autres sociétés ou individus, y compris les produits et services de tiers, qui peuvent être affichés en tant que contenu dans une recherche sur notre site Internet. Veuillez consulter les politiques des tiers pour en savoir plus sur leurs pratiques.

Dans la mesure où un avis fourni au moment de la collecte à partir d'un site Internet ou d'un produit spécifique serait en contradiction avec la présente Politique, les conditions de cet avis spécifique ou de la déclaration de confidentialité supplémentaire s'appliqueraient.

Si vous concluez avec nous un accord distinct qui requiert ou envisage la collecte, le partage, le transfert, l'utilisation ou tout autre traitement des informations vous concernant d'une manière différente de celle décrite dans la présente Politique, les conditions de cet accord s'appliqueront.