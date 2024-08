En función de la legislación aplicable a su información personal, puede tener derecho a realizar las siguientes solicitudes con respecto a su información personal:

Acceso a su información personal. Puede solicitar el acceso a su información personal o la confirmación de que tenemos información sobre usted. En determinadas circunstancias específicas, también puede solicitar el acceso a sus datos en un formato portátil y de lectura electrónica.

Eliminación de su información personal. Puede solicitar que eliminemos su información personal. Si la ley lo requiere, aceptaremos su solicitud de eliminación de información, pero debe tener en cuenta que en muchas situaciones debemos mantener su información personal para cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver controversias, hacer cumplir nuestros acuerdos, o para otros fines comerciales.

Puede solicitar que eliminemos su información personal. Si la ley lo requiere, aceptaremos su solicitud de eliminación de información, pero debe tener en cuenta que en muchas situaciones debemos mantener su información personal para cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver controversias, hacer cumplir nuestros acuerdos, o para otros fines comerciales. Correcciones a su información personal. La actualización y corrección de su información personal dependen de usted. Cuando se requiera su información personal para acceder a nuestros Servicios o para hacer uso de ellos, tendrá la oportunidad de corregir, actualizar o modificar esta información al iniciar sesión en su cuenta y actualizar su información en línea. Puede solicitar que corrijamos cualquier información que sea incorrecta o esté incompleta. Tenga en cuenta que podemos mantener información histórica en nuestros archivos de respaldo según lo permita la ley.

Objeción al procesamiento. Puede oponerse a nuestro uso o divulgación de su información personal poniéndose en contacto con nosotros a través de la dirección que se indica más abajo.

Puede oponerse a nuestro uso o divulgación de su información personal poniéndose en contacto con nosotros a través de la dirección que se indica más abajo. Exclusión de la publicidad dirigida. Puede optar por no recibir publicidad dirigida a partir del seguimiento en línea o publicidad conductual de contexto cruzado (por ejemplo, cookies) haciendo clic en el enlace de configuración de cookies en el pie de página de nuestros sitios web. Tenga en cuenta que si cambia de navegador o de ordenador, o si borra la memoria caché de su navegador, es posible que deba hacer clic en el enlace nuevamente para aplicar su preferencia.

Exclusión de la venta de información personal . Puede excluirse de la venta de su información personal haciendo clic aquí o en el enlace "No vender mi información personal" en nuestra página de inicio.

. Puede excluirse de la venta de su información personal haciendo clic o en el enlace "No vender mi información personal" en nuestra página de inicio. Limitación del procesamiento . Puede solicitar que limitemos el procesamiento de su información personal en determinadas circunstancias, lo que puede ocurrir, por ejemplo, si cuestiona la exactitud de nuestros registros sobre usted o presenta una objeción.

Limitación del procesamiento . Puede solicitar que limitemos el procesamiento de su información personal en determinadas circunstancias, lo que puede ocurrir, por ejemplo, si cuestiona la exactitud de nuestros registros sobre usted o presenta una objeción.

Revocación del consentimiento. En los casos en que procesamos su información personal con su consentimiento, usted tiene derecho a revocar dicho consentimiento. La revocación del consentimiento puede realizarse en cualquier momento sin que afecte la validez legal de ningún procesamiento que hayamos llevado a cabo previamente, ni al tratamiento de su información personal realizada por motivos legales de procesamiento distintos al consentimiento. Tenga en cuenta que si revoca su consentimiento para el procesamiento de su información personal, es posible que ya no podamos brindarle servicios.

Cabe destacar que no todos los derechos descritos anteriormente son absolutos, y que estos no resultan aplicables en todas las circunstancias. En algunos casos, podemos limitar o denegar su solicitud porque la ley nos lo permite o exige, porque las leyes aplicables a una persona concreta no conceden un derecho, o porque no podemos verificar su identidad de correctamente. En determinadas jurisdicciones, las personas pueden tener otros derechos. Para obtener más información, consulte el anexo específico de cada jurisdicción que forma parte de esta Política. No discriminaremos a las personas que ejerzan sus derechos de privacidad en virtud de las leyes vigentes.

Puede utilizar este Formulario de solicitud de información personal o llamarnos al 1-855-529-1761 para ejercer cualquiera de sus derechos. Si no está de acuerdo con la forma en que procesamos una solicitud, puede apelar nuestra decisión enviando un mensaje de correo electrónico con el asunto "Apelación" a privacy@spglobal.com.

Respondemos a las solicitudes que recibimos de personas que desean ejercer sus derechos de protección de datos o expresar cualquier duda de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables, que normalmente exigen una respuesta en un plazo de 30 días. Por favor, tenga en cuenta que para responder a algunas solicitudes, debemos verificar su identidad con anterioridad, y esto puede suponer que nos proporcione una identificación fotográfica u otras formas de identificación.

En algunas circunstancias, puede designar a un agente autorizado para enviar solicitudes con el fin de ejercer ciertos derechos de privacidad en su nombre. Si usted es un agente autorizado que presenta una solicitud en nombre de una persona, debe proporcionar toda la información solicitada que establezca su autorización como agente para actuar en nombre de otra persona.

Si no está satisfecho con nuestra respuesta y se encuentra en la Unión Europea o el Reino Unido, es posible que tenga derecho a presentar un recurso ante la autoridad de control local. Aquí encontrará los datos de contacto de las agencias de protección de datos del Espacio Económico Europeo, Canadá, Suiza y Reino Unido.

Tenga en cuenta que en determinadas jurisdicciones podemos estar autorizados a cobrar una tasa en relación con el ejercicio de estos derechos, que se le comunicará si procede.