I dati che raccogliamo da lei e che la riguardano, alcuni dei quali sono dati personali ai sensi della legislazione pertinente sulla protezione dei dati, rientrano nelle seguenti categorie generali:

1. Informazioni da lei fornite volontariamente

Nell’ambito dei nostri Servizi, è possibile che lei ci fornisca determinate informazioni come dati di contatto, credenziali e informazioni sull’impiego.

Ad esempio, durante la compilazione di un modulo online quando lei si registra per utilizzare i nostri Servizi, come per partecipare a un evento, per ricevere una versione di prova o una newsletter gratuita o per ricevere risultati di ricerca, white paper, informazioni sul prodotto o report tramite il nostro sito web. Lo stesso può avvenire quando ci fornisce i dati riportati sul suo biglietto da visita o altri dati di contatto mentre interagisce con noi a livello commerciale o richiede a noi delle informazioni. I tipi di informazioni che le chiediamo di fornirci includono:

Tipi di dati personali Perché li raccogliamo Dati di fatturazione (inclusi i dati della carta che utilizza per i pagamenti) Per la gestione del suo account presso di noi e per fornirle i prodotti e servizi da lei richiesti. Per l’elaborazione degli ordini e per fornire i documenti delle transazioni. Dati di contatto, come nome, numero di telefono (inclusi numeri di cellulare), indirizzo e-mail e indirizzo postale e i dettagli dell’eventuale corrispondenza tra noi. Per rispondere alle comunicazioni e alle richieste da lei inviate, ad esempio quando richiede ulteriori informazioni sulle nostre conferenze e webinar. Se richiesto, per fornire aggiornamenti, informazioni e avvisi su prodotti e servizi. Per contattarla ai fini della verifica delle informazioni. Per raccogliere le informazioni necessarie a fornire e distribuire manutenzione, supporto e formazione per i Servizi richiesti da lei o dal suo datore di lavoro. Per ottenere de lei riscontri in merito ai Servizi o riguardo a un evento a cui ha preso parte, ad esempio quando riceve da noi o dai nostri agenti un sondaggio sulla soddisfazione del cliente. Per ricevere informazioni da lei o dalla persona giuridica che rappresenta. Le credenziali utente sono nome, indirizzo e-mail, firma ed eventuali dati di accesso personali che lei ci fornisce quando crea un profilo, come i dati relativi al suo livello di istruzione e al sesso. Alcune piattaforme di prodotti permettono anche agli utenti di caricare autonomamente i dati tra cui età, razza, colore, ascendenza, origine nazionale, cittadinanza, religione o credo, stato civile, sesso (compreso il genere, l’identità di genere, la gravidanza o il parto e le condizioni mediche correlate), orientamento sessuale, condizione di reduce di guerra o militare, per i relativi aggiornamenti, informazioni e avvisi. Per impostare e gestire il suo account utente. Per monitorare e applicare la conformità alle nostre condizioni contrattuali. Per consentire ai clienti di utilizzare le nostre piattaforme di prodotti per i loro scopi. Informazioni sul datore di lavoro e sul rapporto di lavoro quali titolo professionale, affiliazione aziendale, funzione, anzianità, dipartimento e indirizzo/paese/città della sua sede. Per gestire il suo account utente personale che rientra nell’account di un cliente aziendale di S&P, ad esempio l’account aziendale del suo datore di lavoro. Le sue preferenze e interessi, ad esempio a quali messaggi e-mail e quali newsletter desidera ricevere, o quali ha deciso di disattivare, e quali sono i mercati, i settori e le conferenze di suo interesse.

Possiamo registrare (voce o audio) e/o raccogliere immagini che la rappresentano a condizione che lei non si opponga (e che abbia acconsentito ove richiesto dalla legge), ad esempio in occasione di un evento di persona o virtuale.

Per fornire il contenuto dell’evento a persone che non sono state in grado di partecipare all’evento stesso dal vivo, per promuovere i nostri eventi nelle registrazioni dal vivo o per fornire in altro modo il contenuto dell’evento. In alcuni casi, potremmo anche utilizzare la tecnologia per creare trascrizioni automatizzate. Per consentirci di inviarle informazioni personalizzate sui nostri Servizi per tutte le nostre divisioni che potrebbero essere di suo interesse, per permetterle di partecipare volontariamente a mailing e ad altri eventi e per permetterci di promuovere i nostri eventi e Servizi. Numeri di previdenza sociale/numeri della carta d’identità, numeri di carta di credito e dati finanziari personali (quali stipendio specifico, dettagli su mutui immobiliari, patrimonio netto o informazioni sul portafoglio personale). Ci riferiamo a questo tipo di dati personali come a “Dati finanziari del cliente”. In alcuni casi, il nostro cliente aziendale, ad esempio un ente di emissione finanziaria strutturato o lei, può fornirci Dati finanziari del cliente ai fini della nostra analisi statistica o per permetterci di utilizzarli nel fornirle i nostri Servizi. I Dati finanziari del cliente non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate, né verranno affittati o comunque resi disponibili a terzi per la diffusione al pubblico. Per condurre attività di due diligence per istituti finanziari e altre aziende regolamentate nell’ambito dei nostri prodotti sulla conoscenza del cliente. Dubbi, domande o problemi che lei può avere quando utilizza i nostri Servizi, le sue preferenze utente e il modo in cui utilizza o desidera utilizzare i nostri Servizi e le informazioni che tenta di analizzare o manipolare nell’ambito dei nostri Servizi e che comunica alla nostra assistenza, alla manutenzione e al personale della formazione. Possiamo anche registrare le telefonate di servizio con lei, previo annuncio all’inizio della chiamata. In alcuni casi, potremmo anche utilizzare la tecnologia per creare trascrizioni automatizzate. Per la gestione del suo account presso di noi, per fornire assistenza tecnica a quell’account, per risolvere dubbi o problemi relativi a detto account, per addestrarla nell’uso dei nostri Servizi e per mantenere un record verificabile di tali comunicazioni e azioni che sia accessibile alla nostra assistenza, alla manutenzione e al personale della formazione.

2. Informazioni che raccogliamo automaticamente

Possiamo raccogliere automaticamente informazioni dal suo dispositivo, incluse quelle relative ai suoi modelli di utilizzo dei nostri Servizi. Se obbligatorio ai sensi dalla legge vigente in materia, ci impegniamo a ottenere il suo consenso prima di collocare sul suo dispositivo cookie non strettamente necessari al funzionamento dei nostri siti web.

Le informazioni che possiamo raccogliere automaticamente includono gli eventi a cui effettua l’accesso, (quando, come e per quanto tempo accede e utilizza determinati Servizi), l’indirizzo IP o MAC, il marchio, il modello e il sistema operativo del dispositivo, le informazioni sulla rete mobile, il provider di servizi internet, il numero di identificazione univoco del dispositivo, l’ID per la pubblicità, il tipo e la lingua del browser, la posizione geografica (ad es. la posizione a livello di paese o città o il fuso orario) e altre informazioni tecniche. Possiamo raccogliere dati “click stream”, ovvero informazioni sulle modalità di interazione del suo dispositivo con i nostri Servizi, come le pagine, le schermate, le funzioni, le applicazioni e i prodotti ai quali si è avuto accesso e i collegamenti sui quali si è fatto clic.

Tali informazioni ci consentono di comprendere meglio le caratteristiche degli utenti dei nostri Servizi, come i visitatori dei nostri siti web, le pagine che hanno visitato prima e dopo e i tipi di contenuti e funzioni di loro interesse. Utilizziamo queste informazioni raccolte automaticamente:

per i nostri scopi di analisi, ad esempio per perfezionare la nostra comprensione dell’uso dei nostri Servizi;

per migliorare la qualità e la rilevanza per gli utenti dei nostri Servizi, incluso (con il consenso ove necessario) mostrando od offrendo loro Servizi o contenuti pertinenti in base alle loro preferenze e abitudini di utilizzo;

per sviluppare e accelerare ricerca, analisi, notizie e contenuti editoriali correlati e la raccolta di informazioni nell’ambito dei nostri Servizi, o per consentire ad altri di sviluppare/accelerare tali contenuti laddove consentito;

per offrirle assistenza e formazione in relazione ai nostri Servizi e per consentirle di risolvere errori e problemi tecnici;

per sviluppare e aggiornare i nostri Servizi;

ai fini del servizio clienti, ad esempio per esaminare le esigenze di formazione dei nostri clienti per quanto riguarda l’uso dei nostri prodotti;

per soddisfare le richieste dei clienti aziendali di S&P Global in merito all’utilizzo dei nostri Servizi da parte dei singoli utenti autorizzati dal loro account aziendale. (Tali informazioni saranno offerte ai clienti in forma aggregata; si noti che ai clienti potrebbe essere imposto per legge di richiedere alcune di tali informazioni);

per inviarle informazioni personalizzate sui nostri Servizi che riteniamo possano essere di suo interesse o di valore per lei, nonché e-mail di marketing e promozionali, previo il suo consenso se e quando richiesto dalla legge vigente in materia;

in rare occasioni, per identificare un uso o una distribuzione non autorizzati dei nostri Servizi correlati o non correlati a un problema di sicurezza;

se del caso, per esaminare o aggiornare il nostro modello di prezzi concordato con i nostri clienti aziendali;

a fini di fatturazione, in modo che noi o altri (ad esempio i fornitori di contenuti) siamo in grado di emettere fattura in relazione ai servizi forniti.

Alcune di queste informazioni vengono raccolte utilizzando cookie e tecnologie di tracciamento simili (consultare “In che modo S&P Global utilizza i cookie e tecnologie di tracciamento analoghe?”).

3. Informazioni che otteniamo da altre fonti

Possiamo ricevere dati personali che la riguardano da altre fonti (incluso il suo datore di lavoro o partner commerciale se lei utilizza i Servizi coperti da un abbonamento). Laddove si registri come utente, ci impegneremo per accertarci che tali terzi abbiano ricevuto il suo consenso o siano altrimenti autorizzati o tenuti legalmente a divulgare a noi i suoi dati personali.

Le informazioni che raccogliamo dal suo datore di lavoro (se utilizza i nostri Servizi su abbonamento aziendale del suo datore di lavoro) consistono nei suoi dati di contatto e nelle sue informazioni relative al suo impiego.

Raccogliamo dati personali da altri terzi, come fornitori di marketing, servizi per sondaggi, social media, conferenze e altri eventi organizzati da noi o da altri e da altre fonti nella misura consentita dalla legge in materia. Utilizziamo tali informazioni per commercializzare i nostri Servizi a suo vantaggio, per mantenere e correggere i nostri archivi, per aggiungere campi di dati e per migliorare il marketing, la consegna e il supporto dei nostri Servizi a lei.

Raccogliamo dati personali nell’ambito del processo di raccolta dei contenuti per alcuni dei nostri prodotti. Otteniamo questi dati da diverse fonti, tra cui fornitori di contenuti terzi, archivi di pubblico dominio, comunicazione diretta con il suo datore di lavoro o nominante e siti web, per visualizzarli all’interno di alcuni dei nostri prodotti. Per ulteriori informazioni, consulti “In che modo S&P Global utilizza i dati personali nei prodotti?”.

L’azienda automobilistica raccoglie e compila le informazioni di immatricolazione e proprietà dei veicoli a motore per fornire prodotti e servizi alle entità autorizzate ai sensi dell’articolo 18 U.S.C A. §2721 e delle leggi statali simili che regolano l’uso di tali informazioni. Le informazioni dei consumatori provenienti dai registri automobilistici vengono utilizzate in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e non vengono quindi utilizzate da S&P Global o fornite da noi ad altre entità per scopi di marketing diretto. Per accedere o correggere le informazioni sull’immatricolazione e/o la proprietà del suo veicolo a motore, è tenuto a contattare il Department of Motor Vehicles (DMV) del suo stato o altra agenzia statale che si occupa dell’elaborazione della proprietà e delle immatricolazioni dei veicoli a motore. L’ American Association of Motor Vehicle Administrators mantiene i link ai siti web delle agenzie statali dei veicoli a motore, organizzati per regioni AAMVA.

Possiamo anche utilizzare i suoi dati personali per altri scopi che le illustreremo al momento della raccolta o, se consentito dalla legislazione in materia di protezione dei dati, per fini che sono compatibili con gli scopi che le abbiamo illustrato (ad esempio a fini di archiviazione nell’interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici).

Le politiche, le procedure e gli standard di S&P Global prevedono che le informazioni contenute nei relativi prodotti vengano regolarmente aggiornate ai fini dell’accuratezza e che ne venga eseguita la rimozione dai relativi sistemi quando tali dati diventano obsoleti o imprecisi. S&P Global ha stabilito standard di governance per la raccolta, l’utilizzo e la conservazione di dati personali.

Nella misura in cui conserviamo e utilizziamo i dati personali in forma non identificabile o anonimizzata, non tenteremo di identificare nuovamente le informazioni, se non allo scopo di determinare se i nostri processi di anonimizzazione soddisfino i nostri obblighi legali.

4. Altri dati personali raccolti con le nostre app per dispositivi mobili

Quando scarica, accede o utilizza in altro modo una delle nostre app per dispositivi mobili, le informazioni che raccogliamo dipendono dalle autorizzazioni del suo dispositivo, delle app installate e del sistema operativo. Per funzionare, è possibile che le nostre app richiedano l’accesso alle applicazioni e/o ai dati sul suo dispositivo mobile per funzionare. Quando dà il suo consenso, alcune delle nostre app raccolgono la geolocalizzazione esatta del suo dispositivo mobile. Alcune delle nostre app raccolgono anche informazioni che possono essere dati personali su di lei o su altri provenienti o relativi ai seguenti elementi:

il suo calendario;

i suoi contatti e le informazioni sulle chiamate;

Gli account e altre app sulle Foto (inclusi data, ora, posizione e contenuti), File multimediali, metadati e altre informazioni archiviate sul suo dispositivo.

Possiamo anche raccogliere automaticamente i registri delle app e le statistiche sull’uso. Ad esempio, possiamo registrare quando lei apre un’app per poter monitorare quale app utilizza, quando e come e, se l’app smette di funzionare, registriamo i “dati dell’arresto anomalo”, ad esempio se c’era campo, per consentirci di individuare e correggere la causa.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche informazioni raccolte da una delle nostre app mobili, la invitiamo a verificare le impostazioni del suo dispositivo o a controllare la piattaforma dai cui l’app è stata scaricata. Per interrompere la raccolta di informazioni tramite una delle nostre app, è necessario disinstallare l’app.